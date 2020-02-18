Прилепин заявил, что Украину обвинят в крушении Boeing 777

По его словам, даже если самолет был сбит ополченцами, Украина ответственна в том, что самолет отправился на Донбасс.

«Окончание расследования в любом случае сделает виновной украинскую сторону», — уверен писатель. Также он рассказал, что никто точно не знает, кто именно сбил самолет, это станет известно только после окончания расследования.