18 февраля 2020, 11:51
Прилепин заявил, что Украину обвинят в крушении Boeing 777
Писатель и бывший советник главы ДНР Захар Прилепин считает, что после расследования крушения малайзийского Boeing 777, который потерпел крушение в небе над Донбассом, Украину в любом случае объявят виновной. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По его словам, даже если самолет был сбит ополченцами, Украина ответственна в том, что самолет отправился на Донбасс.
«Окончание расследования в любом случае сделает виновной украинскую сторону», — уверен писатель. Также он рассказал, что никто точно не знает, кто именно сбил самолет, это станет известно только после окончания расследования.