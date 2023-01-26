Знаменитости 26 января 2023, 17:47 Прилепин отправился добровольцем на СВО ТАСС: писатель Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО РИА «Новости»

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Писатель, один из руководителей Группы по расследованию антироссийских действий в сфере культуры и искусства (ГРАД) Государственной думы, участник боевых действий в Чечне, Дагестане и Донбассе Захар Прилепин добровольно отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря публициста Елизаветы Кондаковой.

Она отметила, что Прилепин подписал контракт с Росгвардией, от которой и поехал в зону СВО.

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«[Он] уже отправился в зону СВО для прохождения службы и выполнения боевых задач», — пояснила Кондакова.

Пресс-секретарь Прилепина добавила, что писатель «начинал свою службу в составе ОМОН». Поэтому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией. С начала специальной военной операции на Украине публицист организовывал гуманитарные миссии на новых территориях. Все структуры Прилепина, в том числе фонды и штабы, продолжат свою работу, добавили в пресс-службе писателя.