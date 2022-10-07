Прилепин назвал Макаревича глупым, много на себя берущим стариком | 360°

Знаменитости 07 октября 2022, 20:43 Поделиться Telegram

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Viber Прилепин назвал Макаревича глупым, много на себя берущим стариком Писатель Прилепин заявил, что певец Макаревич глупый и много на себя берет РИА «Новости»

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Один из руководителей Группы по расследованию антироссийских действий в сфере культуры и искусства (ГРАД) Госдумы, писатель, участник боевых действий в Чечне, Дагестане и Донбассе Захар Прилепин высказал свое мнение в интервью RTVI о российской интеллигенции в целом и музыканте Андрее Макаревиче* в частности. Депутат заявил, что некогда популярный исполнитель теперь просто неумный и недалекий старик.

«У Андрея Вадимовича, как у части людей, исповедующих его взгляды, есть ощущение, что они соль земли русской, что они есть интеллигенция, а остальных они за людей не считают», — рассказал Прилепин.

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Писатель отметил, что хорошо знает музыкальный мир и знаком с членами группы «Машина времени». Внутри группы многие замечают, что солист периодически становится невменяемым. Прилепин напомнил, что за последние 30 лет Макаревич* не выпустил ни одной нормальной песни, все его заслуги перед культурой весьма давние.

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«Был советский певец Макаревич*, хорошие песни сочинял про скворца. Сейчас тема закрыта, это глупый, неумный и на себя берущий много старик», — подчеркнул Прилепин.

* включен в реестр иноагентов.

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