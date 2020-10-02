Приятель Чичериной сообщил, что певица попала под обстрел в Карабахе

Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров сообщил, что российская певица Юлия Чичерина и ее супруг Сухраб попали под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.

Друг артистки связался с военкором Семеном Пеговым, который находится в этом регионе Закавказья. Он выяснил, что семейная пара жива. В настоящий момент певица с мужем находятся в 40 километрах от столицы Карабаха, пишет ИА Nation News.

«Им осталось 40 километров. Жду их», — заявил Пегов.

Накануне Чичерина опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором предстала в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении.