02 октября 2020, 13:47
Приятель Чичериной сообщил, что певица попала под обстрел в Карабахе
Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров сообщил, что российская певица Юлия Чичерина и ее супруг Сухраб попали под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.
Друг артистки связался с военкором Семеном Пеговым, который находится в этом регионе Закавказья. Он выяснил, что семейная пара жива. В настоящий момент певица с мужем находятся в 40 километрах от столицы Карабаха, пишет ИА Nation News.
«Им осталось 40 километров. Жду их», — заявил Пегов.
Накануне Чичерина опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором предстала в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении.