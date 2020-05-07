Пригожин: знаменитости России лучше готовы к самоизоляции

«Дело в том, что люди старшего поколения, которые стали обеспеченными, они в юности пользовались всеми доступными средствами. Я дома сам занимаюсь иногда электрическими работами, могу что-то подтянуть, что-то сделать. Валерия, несмотря на свой статус, всегда может погладить, постирать, приготовить поесть. Мы приспособлены к домашнему хозяйству. Царские замашки нам никогда не были близки», — уточнил Пригожин.

Он обратил внимание на то, что самостоятельность в бытовой жизни — черта воспитания в СССР.

«Русский и советский человек немного рукастее, чем граждане других государств. Мы немного другие. Они давно уже находятся в этом состоянии, а мы недавно, у нас еще практицизм остался, но не у всех. У молодежи, которая привыкла ничего не делать, у них будут проблемы», — резюмировал продюсер.