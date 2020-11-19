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    19 ноября 2020, 15:57

    Пригожин заявил, что рад покупке сыном Валерии нового авто

    Полина Петрова

    Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что рад приобретению нового автомобиля Арсением Шульгиным, который является сыном его супруги певицы Валерии, информирует РИА ФАН.
    Пригожин заявил, что рад покупке сыном Валерии нового авто

    Накануне молодой человек рассказал в своем Instagram-аккаунте о новом дорогом авто. Он решил подарить себе на 22-летие Maybach.

    «+1 в гараж. Поздравил себя с днюхой», — написал наследник певицы.

    Пригожин признался, что не знал о таком приобретении пасынка. Отмечается, что Шульгин давно занимается предпринимательской деятельностью и не зависит от родителей в финансовом плане. Помимо прочего, судя по хештегам, парень взял автомобиль в кредит.

    «Я не знаю, что он приобрел. Я не очень отслеживаю взрослого мальчика, который скоро станет папой. Если он приобрел дорогой автомобиль, то я рад этому обстоятельству», — заявил Пригожин.

    Продюсер рассказал, что молодой человек сам распоряжается своими деньгами и не просит помощи у родителей. Он добавил, что сам не коллекционирует машины. Мужчина уже давно остыл к этому виду транспорта.

    Ранее Пригожин обвинил блогеров в том, что некоторые из них уходят на сцену, отнимая работу у артистов. Как считает Пригожин, среди них стало слишком много тех, кто захотел стать певцом.