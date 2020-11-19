Пригожин заявил, что рад покупке сыном Валерии нового авто

Накануне молодой человек рассказал в своем Instagram-аккаунте о новом дорогом авто. Он решил подарить себе на 22-летие Maybach.

«+1 в гараж. Поздравил себя с днюхой», — написал наследник певицы.

Пригожин признался, что не знал о таком приобретении пасынка. Отмечается, что Шульгин давно занимается предпринимательской деятельностью и не зависит от родителей в финансовом плане. Помимо прочего, судя по хештегам, парень взял автомобиль в кредит.

«Я не знаю, что он приобрел. Я не очень отслеживаю взрослого мальчика, который скоро станет папой. Если он приобрел дорогой автомобиль, то я рад этому обстоятельству», — заявил Пригожин.

Продюсер рассказал, что молодой человек сам распоряжается своими деньгами и не просит помощи у родителей. Он добавил, что сам не коллекционирует машины. Мужчина уже давно остыл к этому виду транспорта.

Ранее Пригожин обвинил блогеров в том, что некоторые из них уходят на сцену, отнимая работу у артистов. Как считает Пригожин, среди них стало слишком много тех, кто захотел стать певцом.