Пригожин заявил, что Евровидение в онлайн-формате «никому не нужно»

«Я за живое общение и считаю, что Евровидение не имеет никакой целесообразности, если там нет живых эмоций. Эмоции — это все. Без них конкурс никому не нужен», — процитировала Пригожина «Газета.ru».

Он добавил, что в настоящий момент организаторы лишь задумываются о таком формате. Поэтому не факт, что идея претворится в жизнь.

Накануне Пригожин отметил, что блогеры нередко «отнимают хлеб» у артистов. Как он считает, среди них стало слишком много тех, кто захотел стать певцом. Продюсер пояснил, что вокалист — это не тот человек, который пытается взять высокую ноту.

Мужчина уточнил, что для настоящего профессионализма необходимо различать тональность и понимать музыкальную гармонию, а незнание аккордов девальвирует профессию певца. По мнению предпринимателя, бороться с таким творчеством должны не слушатели, а власти.