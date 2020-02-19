19 февраля 2020, 17:04
Пригожин заявил, что дочь Алсу победила бы и без покупки голосов
Певица Алсу призналась, что действительно покупала голоса для своей дочери Микеллы Абрамовой, которая победила на шоу «Голос.Дети». Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал, что это было бессмысленно. Об этом сообщило ИА Nation News.
Она сказал, что не в курсе этой истории, а Микелла — «очень талантливая и способная дочка, и кто бы что не говорил, покупать голоса — это большая глупость».
«Если это правда, то мы все в роли дураков, и это еще печальнее, не хотелось бы быть дураком, потому что мы искренне верим в талант ее дочери», — сказал Пригожин.