Пригожин заявил, что дочь Алсу победила бы и без покупки голосов

Она сказал, что не в курсе этой истории, а Микелла — «очень талантливая и способная дочка, и кто бы что не говорил, покупать голоса — это большая глупость».

«Если это правда, то мы все в роли дураков, и это еще печальнее, не хотелось бы быть дураком, потому что мы искренне верим в талант ее дочери», — сказал Пригожин.