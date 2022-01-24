Пригожин высказался по поводу внесения Королевой в черный список Литвы

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, связанную с внесением певицы Наташи Королевой в черный список Литвы. По его словам, политические гонения российских артистов наносят ущерб всему, за что так борется Европа. Об этом написал «ФедералПресс».

«Свобода одного заканчивается там, где начинается свобод другого», — подчеркнул Пригожин.

Также продюсеру непонятно поведение украинских звезд, которые лишний раз боятся сфотографироваться с российскими певцами, чтобы не навлечь на себя «проклятие».

«Кто бы мог подумать, что такое случится в нашем веке, в цифровую эпоху? Это безумие», — заключил Пригожин.