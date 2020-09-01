Пригожин выложил ностальгический снимок с Кикабидзе

Продюсер написал, что сотрудничество с Кикабидзе было очень счастливым временем для него.

«Иногда попадаются архивные фото и меня накрывает волной с ностальгией по тому времени», — написал продюсер.

Многие подписчики написали в комментариях, что сейчас Пригожин выглядит лучше, чем в 25 лет.

«Я тебя помню таким!» — написал лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин осудил дирижера Владимира Спивакова за отказ от ордена Франциска Скорины. Награду музыканту в 2014 году вручил Александр Лукашенко.

По словам продюсера, в таком случае нужно отказываться от всех наград, которые вручили в странах, где происходит или происходило что-то подобное. При этом Пригожин заявил, что целиком поддерживает белорусский народ и считает сменяемость власти залогом демократии.

«Он (Спиваков — при. ред.) является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими станами и народами», — заявил Пригожин.