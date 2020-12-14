Пригожин возмутился планами Шнурова посетить пресс-конференцию президента

Особое внимание Пригожин обратил на высказывания Шнурова, в которых он использует нецензурную лексику.

«Я знаю, что Шнур собирается идти, вопросы задавать, не знаю какого характера. Моя принципиальная позиция заключается в том, что мы должны защищать свой культурный код от таких людей — которые позволяют себе оскорблять других в публичном пространстве», — подчеркнул продюсер.

По его мнению, скандальное поведение знаменитости никак не подходит под формат серьезного общественного события.

Накануне Шнуров выложил в Instagram новое стихотворение. В нем он рассказал, что скоро вновь станет отцом.