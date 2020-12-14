14 декабря 2020, 17:04
Пригожин возмутился планами Шнурова посетить пресс-конференцию президента
Российского продюсера Иосифа Пригожина возмутило намерение певца Сергея Шнурова посетить пресс-конференцию президента Владимира Путина, которая пройдет 17 декабря. По его мнению, такие люди, как лидер группировки «Ленинград», «разлагают общество», пишет РИА ФАН.
Особое внимание Пригожин обратил на высказывания Шнурова, в которых он использует нецензурную лексику.
«Я знаю, что Шнур собирается идти, вопросы задавать, не знаю какого характера. Моя принципиальная позиция заключается в том, что мы должны защищать свой культурный код от таких людей — которые позволяют себе оскорблять других в публичном пространстве», — подчеркнул продюсер.
По его мнению, скандальное поведение знаменитости никак не подходит под формат серьезного общественного события.
Накануне Шнуров выложил в Instagram новое стихотворение. В нем он рассказал, что скоро вновь станет отцом.