Пригожин: Валерия отказалась от новогоднего выступления за 8,5 млн рублей

По мнению Пригожина, такой поступок достоин уважения. Он объяснил, что артистка не хочет нарушать ограничения, введенные по причине распространения коронавируса. При этом организаторов праздника непростая эпидемиологическая обстановка не смущала.

«У нас уже был оплаченный договор на 8,5 миллиона за новогодний вечер. Там было заявлено выступление трех артистов. Но мы возвращаем эти деньги, поскольку люди, которые нам официально оплатили вечер, забронировали дату 31 декабря», — процитировал продюсера сайт «Петербургский дневник».

Он напомнил, что в городе, где это намечалось, все мероприятия после 23:00 будут запрещены. Пригожин заметил, что Валерия, согласно условиям контракта, могла бы вернуть лишь половину от суммы. Тем не менее она отдала организаторам все деньги за запланированное выступление.

Иосиф добавил, что певица не против работы в новогоднюю ночь, однако выступления не должны противоречить закону.