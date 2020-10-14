Пригожин уличил Самбурскую в отсутствии любви после ее фразы о зарплатах мужчин

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил высказывание Настасьи Самбурской насчет мужчин «с низкой зарплатой» отсутствием в жизни актрисы любви.

Пригожин в эфире телеканала РЕН ТВ заметил, что обычно любящему человеку неважно, кем именно работает вторая половинка.

«Просто она никого не любит, наверное, и ее так никогда не любили. Если ты человека любишь, то неважно, кто он — пожарный или дворник», — подчеркнул продюсер.

Сам Пригожин уважает представителей разных профессий. В истории его трудоустройства есть работа и пожарным, и грузчиком.

«Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают и охраняют нашу жизнь», — обратил внимание продюсер.

Он выразил надежду на то, что многие люди «придут в чувства» из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Самбурская с пренебрежением отозвалась о пожарных и следователях. Артистка заявила, что не связала бы жизнь с представителями этих профессий из-за низкой зарплаты. Ее слова показались пожарному оскорбительными.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, что «нормальные люди» не должны обращать внимания на актрису.