Пригожин, Сябитова и Лещенко высказались о вакцинации от коронавируса

По данным издания, отечественные ученые планируют приступить к производству вакцины от коронавируса уже в сентябре–октябре этого года.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заметил, что в стране есть много талантливых людей, которые могут совершить в медицине прорыв.

«Не всем удается занять какую-то позицию, но есть люди, которым [это] важно, и они относятся к этому очень ответственно. Небезразличная страна. С другой стороны, мы же должны как-то выходить из этой ситуации», — отметил Пригожин.

Отмечается, что певец Лев Лещенко перенес COVID-19 в начале пандемии и у него уже выработался иммунитет к инфекции. Поэтому он не планирует вакцинироваться от коронавируса.

«У меня нет никаких опасений, у меня нормальное настроение», — признался артист.

В свою очередь главная телесваха страны Роза Сябитова рассказала, что она, как любой цивилизованный человек, относится к вакцине нормально.

«Если есть заболевание, которое приводит вот к таким последствиям мирового масштаба, то необходимо лекарство, которое это все купирует. Конечно, да, за вакцину», — обозначила Сябитова.