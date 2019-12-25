Пригожин рассказал, почему выступление Антонова должно стоить дороже

Выступление 74-летнего певца Юрия Антонова на новогоднем корпоративе обойдется в 15 миллионов рублей (250 тысяч долларов). Ранее продюсер Евгений Морозов рассказал, что причиной этому стали характер и возраст артиста.

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Иосиф Пригожин заявил, что Антонову должны платить миллионы долларов.

«Почему Пол Маккартни стоит три миллиона долларов, а Антонов должен стоить 250 тысяч долларов? Я считаю, что Антонов тоже заслуживает стоить миллионы долларов. Юрий Михайлович Антонов — величайший композитор, написал огромное количество хитов. Его песни очень приятно петь даже в караоке — какую песню ни возьми, пользуется народной любовью. Юрий Михайлович уже человек солидного возраста и он может позволить себе выходить на сцену за столько, за сколько он хочет. Он находится в том статусе, когда не деньги важны. Вопрос цены это переговорный вопрос, каждый назначает сам себе цену. Мы сейчас находимся не в системе Советского Союза, где государство назначало цены», — объяснил продюсер.

Он также отметил, что дорогостоящими артистами стали Баста и группа «Ленинград».

По словам Пригожина, его супруге певице Валерии предлагали выступить на корпоративе 31 декабря за ту же сумму, что и Антонову — 15 миллионов рублей. Однако артистка отказалась от этого из-за «приезда сына с новой семьей».