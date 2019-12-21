Пригожин рассказал об угрозах от отца Жанны Фриске

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что Наталья Фриске намеренно копирует образ покойной Жанны. Якобы она делает это ради денег и популярности. Продюсер посоветовал Наталье поработать над имиджем, найти свой стиль и отказаться от пародий на родную сестру.

После этого, по словам Пригожина, ему стали поступать звонки и сообщения с угрозами от Владимира Фриске (Копылова).

«Мне сейчас звонит ее отец, угрожает за мое мнение. Вы не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать вот эти все сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет», — рассказал продюсер.

Он также указал, что всю переписку сохранил и передал в правоохранительные органы. В числе прочего, в сообщениях есть угроза, что отец певицы Фриске собирается приехать к Пригожину с винтовкой.