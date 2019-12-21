    21 декабря 2019, 01:07

    Пригожин рассказал об угрозах от отца Жанны Фриске

    Светлана Степанова

    Иосиф Пригожин сообщил, что отец Жанны Фриске ему угрожает и даже собирается приехать к нему с винтовкой. Такая реакция последовала после высказывания продюсером о сестре Жанны Наталье. Подробности опубликовал Пятый канал.
    Пригожин рассказал об угрозах от отца Жанны Фриске

    Ранее Иосиф Пригожин заявил, что Наталья Фриске намеренно копирует образ покойной Жанны. Якобы она делает это ради денег и популярности. Продюсер посоветовал Наталье поработать над имиджем, найти свой стиль и отказаться от пародий на родную сестру.

    После этого, по словам Пригожина, ему стали поступать звонки и сообщения с угрозами от Владимира Фриске (Копылова).

    «Мне сейчас звонит ее отец, угрожает за мое мнение. Вы не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать вот эти все сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет», — рассказал продюсер.

    Он также указал, что всю переписку сохранил и передал в правоохранительные органы. В числе прочего, в сообщениях есть угроза, что отец певицы Фриске собирается приехать к Пригожину с винтовкой.