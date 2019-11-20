Пригожин рассказал о выступлении Валерии с выбитой челюстью

Певица Валерия стала жертвой домашнего насилия. Артистке даже пришлось выступать на «Песне года» в 1994 году с выбитой челюстью. Она искала поддержки, но не получила ее даже от коллег по цеху.

О том, что довелось пережить Валерии, рассказал в интервью «Пятому каналу» ее муж и продюсер Иосиф Пригожин. Певицу бил экс-супруг Александр Шульгин.

«Если вы посмотрите „Песню года — 94“, она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была», — заметил Пригожин.

Продюсер привел и рассказы выезжавших на Майорку музыкантов и артистов, которые уверяли, что Валерия не могла покинуть свой номер.

«То есть он ее просто убивал», — заметил Пригожин.

Валерия при этом искала помощи, в том числе и среди коллег, которые знали о ситуации. Помогать ей не стал никто.

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Бывший муж отобрал, по словам продюсера, у певицы и деньги, и жилье. И это несмотря на имевшихся адвокатов. Валерия сумела только оставить у себя детей и была вынуждена уехать с ними в Саратовскую область. Они ютились с родителями в двухкомнатной квартире — всего на 60 метрах жили шесть человек.

«Как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов!» — сказал Пригожин.

Продюсер заметил, что законодательство, которое защищает женщин и детей от домашней тирании, необходимо совершенствовать.