    17 июня 2020, 23:38

    Пригожин рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию

    Арина Гудилова, Екатерина Земская

    Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к поправкам в Конституции. Для самого продюсера главное — это возможность трудиться и иметь перспективы развития. Об этом он рассказал в беседе с «360».
    Пригожин рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию

    Пригожин поделился, что еще не до конца изучил Конституцию.

    «Я не изучал Конституцию, я еще ее не читал. Но понимаю — безопасность государства прежде всего. Ее территориальная целостность является главным приоритетом нашего государства», — рассказал он.

    Продюсер также подчеркнул, что в первую очередь важно благополучие граждан, в том числе индексация пенсий.

    «Чтобы люди видели реальное светлое будущие. Потому что коммунисты обещали, но так и не дождались. Свобода — это не вседозволенность, а порядок, он должен быть во всем», — подчеркнул Пригожин.

    Он также отметил, что должно быть уважение к старшим.

    «В исламских религиях есть очень серьезные детали: когда взрослые заходят — младшие встают, когда взрослые говорят — младшие молчат. А здесь все наоборот. Все друг друга перебивают, хамят», — посетовал продюсер.

    Пригожин отметил, что для него самое главное в Конституции — это возможность продолжать работать.

    «Прежде всего, меня в Конституции интересует условия труда, правила игры, возможность трудиться и перспективы, а все остальное я до конца не изучал», — подытожил он.

    25 июня в России стартует масштабное голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижнего Новгорода смогут отдать свой голос удаленно.