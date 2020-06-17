Пригожин рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию

Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к поправкам в Конституции. Для самого продюсера главное — это возможность трудиться и иметь перспективы развития. Об этом он рассказал в беседе с «360».

Пригожин поделился, что еще не до конца изучил Конституцию.

«Я не изучал Конституцию, я еще ее не читал. Но понимаю — безопасность государства прежде всего. Ее территориальная целостность является главным приоритетом нашего государства», — рассказал он.

Продюсер также подчеркнул, что в первую очередь важно благополучие граждан, в том числе индексация пенсий.

«Чтобы люди видели реальное светлое будущие. Потому что коммунисты обещали, но так и не дождались. Свобода — это не вседозволенность, а порядок, он должен быть во всем», — подчеркнул Пригожин.

Он также отметил, что должно быть уважение к старшим.

«В исламских религиях есть очень серьезные детали: когда взрослые заходят — младшие встают, когда взрослые говорят — младшие молчат. А здесь все наоборот. Все друг друга перебивают, хамят», — посетовал продюсер.

Пригожин отметил, что для него самое главное в Конституции — это возможность продолжать работать.

«Прежде всего, меня в Конституции интересует условия труда, правила игры, возможность трудиться и перспективы, а все остальное я до конца не изучал», — подытожил он.

25 июня в России стартует масштабное голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижнего Новгорода смогут отдать свой голос удаленно.