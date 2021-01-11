Пригожин рассказал о своем отношении к Хабенскому

«Сколько добра он сделал своей благотворительностью!» — напомнил собеседник информагентства.

Он заметил, что Хабенский талантлив и как актер, и как режиссер. Пригожин признался, что как для зрителя, артист очень симпатичен ему. По его мнению, как личность Хабенский находится на своем месте в жизни.

«Сегодняшний успех — это результат плодотворной работы, бессонных ночей. Это должны понимать люди, которые пишут критику в соцсетях», — добавил продюсер.