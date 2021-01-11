11 января 2021, 20:01
Пригожин рассказал о своем отношении к Хабенскому
В связи с 49-тием Константина Хабенского продюсер Иосиф Пригожин назвал актера хорошим человеком и пожелал ему здоровья. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Сколько добра он сделал своей благотворительностью!» — напомнил собеседник информагентства.
Он заметил, что Хабенский талантлив и как актер, и как режиссер. Пригожин признался, что как для зрителя, артист очень симпатичен ему. По его мнению, как личность Хабенский находится на своем месте в жизни.
«Сегодняшний успех — это результат плодотворной работы, бессонных ночей. Это должны понимать люди, которые пишут критику в соцсетях», — добавил продюсер.