Пригожин рассказал о проблемах с «голубыми огоньками»

Иосиф Пригожин рассказал, что для съемок новогодних передач самым сложным является согласование графиков всех артистов. Нередко знаменитостям и съемочной группе приходится по многу часов проводить в неотапливаемых павильонах или на улице.

«Свою роль играет и волнение. Настоящему артисту, которому небезразличен зритель, всегда тяжело выходить на сцену. Даже такие опытные звезды, как Алла Пугачева и София Ротару, продолжают волноваться и перед съемками, и перед концертом», — добавил продюсер.

Он призвал россиян радоваться, что Пугачева и Ротару все еще появляются на экранах. Конечно, есть армия талантливых новых артистов, готовых сменить корифеев сцены.

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы. И многим из них нет действительно достойной смены», — произнес Пригожин.

По его словам, каждый пришедший в караоке-бар мнит себя певцом, а единожды появившийся на сцене — актером. Сейчас артисты являются заложниками хайпа, хотя зритель должен любить их за музыку, голос, творчество.

Продюсер подчеркнул, что кардинально менять формат новогодних шоу опасно. «Первый канал» делает это при помощи новых декораций и площадок, «Россия 1» придерживается классики «голубых огоньков». Он сослался на данные статистики и заверил: эксперименты зрителям не нравятся.