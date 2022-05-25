Пригожин рассказал о гонораре, который заработал на первом «Золотом граммофоне»

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о становлении в музыкальной индустрии премии «Золотой граммофон», а также назвал сумму своего первого заработка. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

По словам Пригожина, он стоял у истоков создании престижной музыкальной награды.

«Бывшие владельцы „Русской Медиагруппы“, ее первые акционеры Виталий Богданов, Сергей Архипов это могут подтвердить. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Я и придумал, и сделал», — сообщил он.

Пригожин также вспомнил, как завозил артистов на премию в Кремль на личном автомобиле и что заработал тогда три тысячи долларов.

«Они выступали, а я их обратно потом вывозил. В Центральном доме литераторов был банкет. Я заработал три тысячи долларов на всем „Граммофоне“. Это было мало. Один процент от тех сумм, которые я привлек. Я не претендовал на собственность. Потом „Золотой граммофон“ стали делать другие люди, но идею подарил все-таки я», — заключил продюсер.