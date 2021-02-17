Пригожин рассказал, как перенес коронавирус

Продюсер Иосиф Пригожин перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Он лежал в реанимации. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Известно, что они с супругой Валерией заразились британским штаммом коронавируса в Эмиратах и лечились там же. Певица переболела в легкой форме, а вот продюсер попал в реанимацию. Пригожин уточнил, что его положили в больницу, когда уровень кислорода в его крови снизился до 75.

«И моя болезнь стала развиваться по самому плохому сценарию. Мне проводили мощную терапию, выводящую меня из цитокинового шторма (это потенциально летальная реакция иммунной системы). Это было тяжело. Поэтому призываю всех своих друзей и знакомых привиться», — рассказал продюсер.

Пригожин добавил, что также переболели его сын Арсений и жена сына, будучи беременной. Сын перенес инфекцию тяжело, а у внука Пригожина теперь с рождения антитела. Кроме того продюсер рассказал о своем самочувствии сейчас.

«Тяжело подниматься на второй-третий этаж пешком. Восстанавливаюсь», — поделился он.