Пригожин раскрыл причину успеха Малахова

Пригожин напомнил, что Малахов работает на телевидении уже около 30 лет.

«Если бы он был плох, его бы там не держали. А поскольку за него была битва, и он ушел с Первого канала на „Россию-1“, то очевидно, что он востребован», — пояснил собеседник информагентства.

Он заметил, что в современных реалиях именно хайп диктует актуальную повестку. И Малахову приходится жить в нынешних условиях и меняться в соответствии с ними, чтобы оставаться востребованным.