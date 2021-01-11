11 января 2021, 19:47
Пригожин раскрыл причину успеха Малахова
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил РИА ФАН, в чем заключается причина успеха телеведущего Андрея Малахова.
Пригожин напомнил, что Малахов работает на телевидении уже около 30 лет.
«Если бы он был плох, его бы там не держали. А поскольку за него была битва, и он ушел с Первого канала на „Россию-1“, то очевидно, что он востребован», — пояснил собеседник информагентства.
Он заметил, что в современных реалиях именно хайп диктует актуальную повестку. И Малахову приходится жить в нынешних условиях и меняться в соответствии с ними, чтобы оставаться востребованным.