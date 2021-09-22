Пригожин раскритиковал современный шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, раскритиковал современный шоу-бизнес, назвав популярных артистов «пустышками». Об этом написало РИА ФАН.

Продюсер посетовал, что все делается ради денег, а музыкой занимаются люди без специального образования.

«Повылазили пустышки, не имеющие никакого отношения к музыке. Клоуны какие-то! Паясничают. Задницу показывают. Чего только не показывают. Все, кто никогда в жизни не имел отношения к песне, стали петь. Это же ненормально! Когда вы одеваетесь в женские одеяния, хайпуете — это имеет отношение к музыке?» — возмутился продюсер.

В таком положении вещей, по его мнению, виноват интернет.

«В интернете расходится что? Грязь! Покажите мне хоть одно доброе дело, которое набрало в интернете миллион просмотров. Покажите пианиста, гитариста, скрипача. Ален Делон на похоронах Жана-Поля Бельмондо сказал хорошие слова о том, что мы живем в мире пустоты. Все хотят только делать деньги. Никто не хочет ничего создавать. Мы наслаждаемся историческими памятниками, которые построили другие люди. Они хотели после себя что-то оставить», — считает Пригожин.