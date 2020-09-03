Пригожин раскритиковал идею сделать 3 сентября выходным днем

За время пандемии коронавируса у россиян было достаточно времени для отдыха. Лично ему сейчас, напротив, хочется как можно больше работать.

«Я просто устал от домоседства и от всех этих историй. А сейчас я пока расстроен просто даже», — признался Пригожин.

Инициатива фанатов короля шансона ему не интересна. Он бы не стал голосовать ни «за», ни «против», а просто «прошел бы мимо», отметил сайт «Утро.ру».

А вот его коллега Виктор Дробыш с энтузиазмом воспринял предложение поклонников Шуфутинского из Санкт-Петербурга, сообщило информационное агентство «Невские новости». По мнению композитора, праздники — это здорово, поэтому еще один выходной день в начале нового учебного года не повредит.

«Праздник из-за песни Шуфутинского? Знаете, я в принципе за праздники. Я думаю, что детям после первого сентября еще один день отдохнуть не повышает. Я за!» — сказал Дробыш.

Жители Санкт-Петербурга так полюбили хит Шуфутинского, что попросили о дополнительном выходном. В этот день они планируют распевать «3 сентября» и чествовать артиста.