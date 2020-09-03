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    03 сентября 2020, 12:01

    Пригожин раскритиковал идею сделать 3 сентября выходным днем

    Алена Макаренко

    Продюсер Иосиф Пригожин не считает хит певца Михаила Шуфутинского «3 сентября» поводом для утверждения нового выходного дня. Об этом сообщил Пятый канал.
    Пригожин раскритиковал идею сделать 3 сентября выходным днем

    За время пандемии коронавируса у россиян было достаточно времени для отдыха. Лично ему сейчас, напротив, хочется как можно больше работать.

    «Я просто устал от домоседства и от всех этих историй. А сейчас я пока расстроен просто даже», — признался Пригожин.

    Инициатива фанатов короля шансона ему не интересна. Он бы не стал голосовать ни «за», ни «против», а просто «прошел бы мимо», отметил сайт «Утро.ру».

    А вот его коллега Виктор Дробыш с энтузиазмом воспринял предложение поклонников Шуфутинского из Санкт-Петербурга, сообщило информационное агентство «Невские новости». По мнению композитора, праздники — это здорово, поэтому еще один выходной день в начале нового учебного года не повредит.

    «Праздник из-за песни Шуфутинского? Знаете, я в принципе за праздники. Я думаю, что детям после первого сентября еще один день отдохнуть не повышает. Я за!» — сказал Дробыш.

    Жители Санкт-Петербурга так полюбили хит Шуфутинского, что попросили о дополнительном выходном. В этот день они планируют распевать «3 сентября» и чествовать артиста.

    Новости SMI.FM