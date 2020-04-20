    20 апреля 2020, 19:21

    Пригожин прокомментировал высказывание Макаревича

    Анастасия Кременчугская

    Андрей Макаревич, музыкант, разделил россиян на два типа: читающих и смотрящих телевизор. Такое заявление он сделал, отреагировав на критику сериала «Зулейха открывает глаза». Иосиф Пригожин, продюсер, прокомментировал слова артиста. Об этом написало РИА ФАН.

    Музыкант заявил, что книга Гузель Яхиной собрала множество наград, а про сериал большинство высказывается негативно.

    «Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу — говном закидают. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем», — написал на своей странице в соцсети Макаревич.

    Пригожин поддержал музыканта. Он был в шоке от того, в какое злобное время мы живем. Его также удивило, что люди способны слать проклятья в адрес актрисы, играющей главную героиню — Чулпан Хаматовой.

    По словам продюсера, не стоило ставить премьеру сериала в такое непростое время. Так как в тяжелых условиях трудно смотреть такую картину.