Пригожин прокомментировал высказывание Макаревича

Музыкант заявил, что книга Гузель Яхиной собрала множество наград, а про сериал большинство высказывается негативно.

«Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу — говном закидают. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем», — написал на своей странице в соцсети Макаревич.

Пригожин поддержал музыканта. Он был в шоке от того, в какое злобное время мы живем. Его также удивило, что люди способны слать проклятья в адрес актрисы, играющей главную героиню — Чулпан Хаматовой.

По словам продюсера, не стоило ставить премьеру сериала в такое непростое время. Так как в тяжелых условиях трудно смотреть такую картину.