Пригожин прокомментировал возможное снятие ограничительных мер

По словам продюсера, россияне после вынужденного заточения дома станут мудрее и переосмыслят свои взгляды на жизнь. Пригожин полагает, что ограничительные меры могут снять в конце этого года. В худшем случае — в 2021 году.

«Мое мнение оптимистичное — люди настолько захотят войти в режим нормальной жизни, что мы очень быстро вернемся к работе. Как только разрешат жить и дышать свободно, все забудут этот кошмар как страшный сон. Ни один человек не заинтересован выползать из кризиса долго», — сообщил артист.

Он прогнозирует, что у людей «появится жадность к жизни».