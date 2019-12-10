Пригожин прокомментировал смерть солистки Roxette
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на сообщение о смерти солистки поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон. Об этом сообщил сайт RT.
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Пригожин выразил «глубочайшие соболезнования всем поклонникам творчества группы Roxette». Он также отметил, что вырос на песнях шведской группы.
«Она неоднократно приезжала в Россию. Что такое 61 год сегодня? Это средний возраст. Могла бы жить и жить. Конечно, это грустно. Грустно, когда уходят люди. У меня в машине все время их музыка играла, особенно в юности», — пояснил продюсер.
Солистка Roxettee Мари Фредрикссон ушла из жизни 9 декабря. Артистка долго боролась с раком мозга. Члены ее семьи подчеркнули, что проведут похороны только в кругу самых близких людей.