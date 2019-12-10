Пригожин прокомментировал смерть солистки Roxette

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Подробнее

Пригожин выразил «глубочайшие соболезнования всем поклонникам творчества группы Roxette». Он также отметил, что вырос на песнях шведской группы.

«Она неоднократно приезжала в Россию. Что такое 61 год сегодня? Это средний возраст. Могла бы жить и жить. Конечно, это грустно. Грустно, когда уходят люди. У меня в машине все время их музыка играла, особенно в юности», — пояснил продюсер.

Солистка Roxettee Мари Фредрикссон ушла из жизни 9 декабря. Артистка долго боролась с раком мозга. Члены ее семьи подчеркнули, что проведут похороны только в кругу самых близких людей.