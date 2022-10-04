Пригожин прокомментировал последнее высказывание Пугачевой в соцсетях | 360°

Знаменитости 04 октября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Viber Пригожин прокомментировал последнее высказывание Пугачевой в соцсетях

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Российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что певица Алла Пугачева «не вправе позволять себе делать какие угодно заявления», особенно в отношении спецоперации. Таким образом продюсер прокомментировал заявления артистки в соцсетях, написал сайт NEWS.ru.

«Если вспоминать, то там такое количество судеб под ней сломалось, что не счесть. <…> Конечно ее можно, при этом назвать очень влиятельной женщиной. Но еще раз повторю, она всегда была диктатором по сути и этого не отменить. И подобные заявления в крайней степени, не достойны великой женщины», — добавил продюсер.

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Ранее в соцсетях Аллы Пугачевой появился пост со словами о том, что ее якобы ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Всем им она пожелала «скрежетать зубами», а также назвала из «рабами».

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