Пригожин призвал «защищать» детей от Моргенштерна и Шнурова

Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что детей надо «защищать» от таких исполнителей, как Моргенштерн и Сергей Шнуров, и от «всех маргиналов». Об этом сообщил Life.ru.

По его словам, «детей нужно научить работать и добывать, а не просто давать».

«Сегодня очень многие дети понимают, что можно просто кривляться и за это получать деньги», — заявил Пригожин.

Ранее Пригожин выразил мнение, что на Евровидение нужно было отправить рэпера Моргенштерна, а не Manizha.

Он считает, что исполнитель имел бы успех, так как он популярен у молодой аудитории. Ему следовало подготовить песню без мата.

«Если хотите похитовать, дать всем фору и поржать, отправляйте Моргенштерна!» — заявил он и добавил, что «с точки зрения музыки и битов, все в десятку»

Также Пригожин поддержал предложение Хабиба Нурмагомедов запретить Моргенштерна. По его словам, музыка рэпера не имеет отношения к культуре и рассчитана на зарабатывание денег. Он считает, что музыка должна «пропагандировать здоровые ценности».