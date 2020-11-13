Пригожин призвал оштрафовать Шнурова за мат

Пригожин переживает, что молодые люди не просто употребляют нецензурные слова и выражения, а говорят матом. По его мнению, мат превратился в символ русского языка.

Продюсер понимает, что в определенной степени в этом виноваты взрослые, которые подают дурной пример. В качестве примера он привел Шнурова, часто использующего нецензурные слова в выступлениях перед публикой.

Изменить общество помогут только законы. В России установлен штраф за мат в общественных местах в тысячу рублей или арест на 15 суток. Наказание применяется по статье «Мелкое хулиганство». Однако, по мнению, продюсера законы должны быть серьезнее, отметил сайт «Дни.ру».

Шнуров, как заядлый матерщинник, должен понести наказание, заявил Пригожин. Он напомнил, что музыкант нецензурно выражался в речи о его супруге Валерии, футболисте Артеме Дзюбе и других знаменитостях.

Продюсер рассказал, что никогда не позволял себе поведения, которое ныне превратилось в норму. Пригожин заверил, что ему бы вырвали язык, если бы он позволил так общаться со своими родителями, дядями и тетями.