Пригожин предложил Украине не выступать на Евровидении после идеи изменить правила

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил Украине не выступать на Евровидении после предложения об изменении правил оценки выступлений, написала «Общественная служба новостей».

Член украинского жюри «Евровидение-2021» Игорь Кондратюк выдвинул идею изменить правила таким образом, чтобы Россия и Украина не могли оценивать номера друг друга. Пригожин отметил, что слова Кондратюка вносят политику в аполитичное мероприятие.

«В это есть определенный смысл. Но пусть они лучше не участвуют вообще там, где есть Россия. Зачем устраивать псевдоголосование? Мы видим ситуацию, при которой Украина стала антидемократичным государством. Это тоталитарный режим, который создает видимость демократии», — поделился мнением Пригожин.

Как он считает, даже песенный конкурс украинцы пытаются превратить в «политический фарс» и «очередной цирк».