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    08 октября 2021, 16:04

    Пригожин поздравил Куравлева с юбилеем

    Продюсер Пригожин назвал любимыми фильмы с участием актера Куравлева

    Дарья Морозова

    Продюсер Иосиф Пригожин поздравил актера Леонида Куравлева с 85-летием. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Пригожин отметил, что очень любит фильмы с участием Куравлева.

    «Выражаю благодарность за его роли, за его красоту жизни, за его достоинство. Он потрясающий артист», — заявил продюсер.

    Также он выразил мнение, что актеры старшего поколения талантливы и уникальны.

    «Актеры того поколения — это особая каста. Их нужно занести в Красную книгу», — полагает Пригожин.