Пригожин поздравил Куравлева с юбилеем

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил актера Леонида Куравлева с 85-летием. Об этом сообщило РИА ФАН.

Пригожин отметил, что очень любит фильмы с участием Куравлева.

«Выражаю благодарность за его роли, за его красоту жизни, за его достоинство. Он потрясающий артист», — заявил продюсер.

Также он выразил мнение, что актеры старшего поколения талантливы и уникальны.

«Актеры того поколения — это особая каста. Их нужно занести в Красную книгу», — полагает Пригожин.