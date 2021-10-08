08 октября 2021, 16:04
Пригожин поздравил Куравлева с юбилеем
Продюсер Пригожин назвал любимыми фильмы с участием актера Куравлева
Продюсер Иосиф Пригожин поздравил актера Леонида Куравлева с 85-летием. Об этом сообщило РИА ФАН.
Пригожин отметил, что очень любит фильмы с участием Куравлева.
«Выражаю благодарность за его роли, за его красоту жизни, за его достоинство. Он потрясающий артист», — заявил продюсер.
Также он выразил мнение, что актеры старшего поколения талантливы и уникальны.
«Актеры того поколения — это особая каста. Их нужно занести в Красную книгу», — полагает Пригожин.