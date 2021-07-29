Пригожин поздравил Игоря Крутого с днем рождения

Сегодня, 29 июля, российскому композитору Игорю Крутому исполняется 67 лет. Коллега по цеху Иосиф Пригожин поздравил легендарного музыканта с днем рождения. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Только что его поздравил с днем рождения, минуту назад созванивались. Могу сказать только одно: у нас были разные отношения в разные периоды жизни, но мы общаемся, у нас все прекрасно. Это человек, как и все творческие люди, ранимый, добрый, щедрый, широкий. Разный, как и мы все. Мы же не одинаковые», — рассказал Пригожин.

Продюсер пожелал своему коллеге творческого вдохновения и здоровья. Ведь по его словам, что еще необходимо человеку, который написал так много выдающихся песен. Именно здоровья, чтобы всем этим наслаждаться. Он также пожелал композитору новой интересной музыки.