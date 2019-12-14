Пригожин поверил в успех новой музыки Губина после многих лет молчания

В 2017 году Губин появился в телешоу «Ой, мамочки!», на котором он удивил зрителей своим потерянным и уставшим видом. Он откровенно рассказал о своих проблемах, а том числе и со здоровьем. Поклонники винят во всем алкоголь и закрытость артиста, который мог замкнуться в себе после громкой славы.

Губин вернется на сцену Подробнее

Поэтому заявление певца о возвращении на сцену произвело настоящий фурор, однако многие не спешат радоваться, так как есть достаточно не очень удачных примеров возвращения звезд.

В частности, продюсер Иосиф Пригожин уверен, что решение Губина продиктовано модой на 90-е, воскресшей на поп-сцене. Он привел в пример группу «Руки Вверх!» и Наталью Ветлицкую, но заметил, что точно не может спрогнозировать, сколько еще будет длиться эта «ностальгия». В тоже время, у артиста была очень большая аудитория.

По его мнению, чтобы к исполнителю ходили на концерт, ему нужно заинтересовать аудиторию особенной деталью. Пригожину пока сложно сказать, что сегодня может дать аудитории Губин, так как на его новые песни «никто не придет, а успех группы „Руки Вверх!“ кому-либо будет сложно повторить», заключил продюсер.