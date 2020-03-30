Пригожин попросил жителей России оставаться дома во время самоизоляции

По его мнению, необходимо соблюдать режим и сидеть дома, как об этом просят власти государства.

«Давайте проявим сознательность и гражданскую ответственность. Давайте как можно скорее рассядемся по домам. Как можно скорее обратимся к врачам, если есть какие-то симптомы. Чем быстрее мы проявим свою сознательность и ответственность, тем быстрее мы выберемся из той ситуации, в которой весь мир сегодня оказался», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер попросил быть «внимательными и бдительными по отношению друг к другу».

«Иначе мы уйдем в долгий карантин, из которого выбраться будет сложно. И виноваты в этом будем только мы и никто другой», — отметил Пригожин.