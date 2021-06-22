Пригожин положительно отреагировал на появление Клавы Коки на обложке Playboy

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обсудил с ИА Ura.ru появление певицы Клавы Коки на обложке мужского журнала Playboy.

Пригожин отметил красоту Клавы Коки. По его словам, хорошо, что на обложке издания появилась именно она, а не кто-то другой переодетый.

«Клава Кока красивая девушка, а эротика всегда существовала и была. Пока жив секс, пока существует размножение как естественное удовольствие. Почему бы не показать красивое ухоженное тело женщины?» — задался вопросом собеседник информагентства.