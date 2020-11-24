Пригожин похвалил Агутина за номинацию на «Грэмми»

По его словам, это можно считать поводом для гордости. Пригожин выразил мнение, что это значит, «что музыка жива, что музыканты еще востребованы».

Также продюсер рассказал, что надеется на популярность Агутина в России. По его мнению, артисты, которые побеждают за границей, становятся менее востребованными в родной стране.

«К сожалению, у нас общество очень странное: любит убогих, обиженных, ущемленных. И в последнее время тенденция — не про музыку, а про хайп», — пожаловался Пригожин и добавил, что «ему есть, за что вручать „Грэмми“».

Кроме того, успех Агутина прокомментировал продюсер Виктор Дробыш. Он был очень занят, поэтому высказался крайне емко и лаконично.

«Шанс всегда есть, а мы должны этим гордиться», — уверен он.

Ранее композиция российского исполнителя Леонида Агутина заняла первое место в категории «Мировые исполнители» международного конкурса USA Songwriting Competition. Речь идет о песне Just, а Rainy Day.