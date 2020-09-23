facebook_pixel
    23 сентября 2020, 16:29

    Пригожин поделился мнением о песне Захаровой для Успенской

    Полина Петрова

    Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о песне авторства представителя МИД России Марии Захаровой для певицы Любови Успенской, информирует ИА Nation News.

    Захарова написала текст к песне для артистки под названием «Я слишком тебя любила». Композиция посвящена тяжелым отношениям Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной. Пригожин дал высокую оценку этой песне.

    «Конечно, мы послушали с Валерией, и меня до мурашек пробрало. Это то, что должен артист — говорить музыкой. Мне кажется, произведение очень выстрадано», — высказал свою точку зрения эксперт.

    Он заметил, что наличие любой должности у человека не мешает ему развивать творческий потенциал. Пригожин подчеркнул, что в настоящий момент встречает очень мало смысловой поэзии.

    Ранее сообщалось, что Захарова призвала немецкие власти назначить спикера, который бы комментировал ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Уполномоченным, по ее мнению, мог бы стать врач, руководитель клиники, лаборатории, химик или биолог.

    Новости SMI.FM