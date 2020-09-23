Пригожин поделился мнением о песне Захаровой для Успенской

Захарова написала текст к песне для артистки под названием «Я слишком тебя любила». Композиция посвящена тяжелым отношениям Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной. Пригожин дал высокую оценку этой песне.

«Конечно, мы послушали с Валерией, и меня до мурашек пробрало. Это то, что должен артист — говорить музыкой. Мне кажется, произведение очень выстрадано», — высказал свою точку зрения эксперт.

Он заметил, что наличие любой должности у человека не мешает ему развивать творческий потенциал. Пригожин подчеркнул, что в настоящий момент встречает очень мало смысловой поэзии.

Ранее сообщалось, что Захарова призвала немецкие власти назначить спикера, который бы комментировал ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Уполномоченным, по ее мнению, мог бы стать врач, руководитель клиники, лаборатории, химик или биолог.