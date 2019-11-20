Пригожин ответил Вовк, которая публично осудила Ротару

Иосифу Пригожину не понравилось, что советская и российская теле- и радиоведущая Ангелина Вовк осудила Софию Ротару. Продюсер отметил, что любит и уважает Вовк.

София Ротару вернется в Россию на заработки Подробнее

«Но при чем здесь София Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии. За что ее так щемят?» — заявил Пригожин.

Он отметил, что ему совсем не близка позиция ведущей, которая раскритиковала Ротару за поддержку украинской армии и решение продолжить гастролировать в России.

«Мы не можем быть такими жестокими людьми по отношению к народной артистке СССР. Где Ротару, где АТО? Никакого отношения к АТО София Михайловна точно не имеет. Я в этом уверен», — пояснил продюсер.

По словам Пригожина, общество имеет тенденцию «травить крайнего».

«Хватит унижать женщину. Пусть она делает все что она хочет. Она своим временем, творчеством, жизнью доказала право на существование в том виде, в котором она хочет. Не щенкам, молодежи и многим другим давать ей оценку», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Ранее стало известно, что София Ротару вернется в Россию на заработки. Украинская певица будет участвовать в «Песне года», новогодних концертах и корпоративах.