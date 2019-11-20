  • Пригожин ответил Вовк, которая публично осудила Ротару

    20 ноября 2019, 17:15

    Ольга Ситникова

    Ведущая Ангелина Вовк раскритиковала решение советской и украинской эстрадной певицы Софии Ротару вернуться на гастроли в Россию. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику, сообщила «Газета.ru».

    Иосифу Пригожину не понравилось, что советская и российская теле- и радиоведущая Ангелина Вовк осудила Софию Ротару. Продюсер отметил, что любит и уважает Вовк.

    София Ротару вернется в Россию на заработки

    Подробнее

    «Но при чем здесь София Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии. За что ее так щемят?» — заявил Пригожин.

    Он отметил, что ему совсем не близка позиция ведущей, которая раскритиковала Ротару за поддержку украинской армии и решение продолжить гастролировать в России.

    «Мы не можем быть такими жестокими людьми по отношению к народной артистке СССР. Где Ротару, где АТО? Никакого отношения к АТО София Михайловна точно не имеет. Я в этом уверен», — пояснил продюсер.

    По словам Пригожина, общество имеет тенденцию «травить крайнего».

    «Хватит унижать женщину. Пусть она делает все что она хочет. Она своим временем, творчеством, жизнью доказала право на существование в том виде, в котором она хочет. Не щенкам, молодежи и многим другим давать ей оценку», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

    Ранее стало известно, что София Ротару вернется в Россию на заработки. Украинская певица будет участвовать в «Песне года», новогодних концертах и корпоративах.