Пригожин отреагировал на мат Успенской в адрес Валерии

Пока звезда русского шансона поет в ресторанах, Валерия собирает мировые концертные площадки.

«Она — женщина, я не буду давать оценку ее поступкам. Кухонные сплетни и кухонная зависть — всегда существовали и существуют, поэтому давать оценку женщине я не собираюсь», — сказал Пригожин.

Продюсер дал единственный комментарий поведению Успенской: оно недостойное. В то время как Валерия никогда не участвовала в сплетнях, не позволяла себе переступать черту культуры и вседозволенности, заявил Пригожин.

Сама манера общения матерная, добавил он. Валерия и ее дети никогда бы не разговаривали бы на таком сленге, Пригожин даже в страшном сне не в состоянии представить себе обратное.

Продюсер не намерен даже разговаривать с Успенской на эту тему и тем более обижаться. По его словам, певица должна обижаться сама на себя.