Пригожин отмел карантин как причину расставания Асмус и Харламова

Самой обсуждаемой новостью шоу-бизнеса на этой неделе стал развод резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Свое мнение на этот счет высказал продюсер Иосиф Пригожин.

В комментарии «Пятому каналу» Пригожин заявил, что анализировать чужие отношения крайне сложно. Однако вряд ли строгая самоизоляция могла стать причиной разлада в семье.

«Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться», — сказал он.

При этом у каждого есть свои «скелеты в шкафу». Продюсер напомнил, что его первый брак тоже был неудачным. Однако позже он нашел свое счастье с певицей Валерией. Вместе они уже почти 20 лет.

Ранее Харламов и Асмус на своих страницах в Instаgrаm объявили о расставании. Комик поблагодарил Кристину за восемь лет брака. Оба подчеркнули, что это обдуманное решение, не стоит искать кого-то третьего.

Также пара заявила, что это никак не связано с фильмом «Текст». Там у Асмус есть откровенные сцены, за которые актрисе устроили травлю в Сети. Артисты также заявили, что по-прежнему уважают друг друга и вместе будут воспитывать дочь.