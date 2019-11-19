Пригожин осудил российских артистов за концерты в Латвии

Латвия не раз запрещала артистам из России въезд на свою территорию. Однако они все равно приезжают в страну с концертами. Поведение коллег осудил продюсер Иосиф Пригожин.

Свое мнение он озвучил в интервью изданию «Sputnik Латвия». Персонами нон грата продюсер вместе с супругой певицей Валерией стал в 2014 году.

«Много лет назад, когда запретили Валерию, Иосифа Кобзона и других музыкантов, все должны были встать и уйти. Больше негде отдыхать, что ли, кроме Юрмалы?!» — задался он вопросом.

И даже после унижения коллег остальные музыканты, заметил продюсер, по-прежнему ездят в Латвию не только на отдых, но и выступать.

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Возмущен Иосиф Пригожин и теми россиянами, которые решились на покупку недвижимости в балтийской республике.

«Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем», — сказал продюсер.

Пригожин подчеркнул, что в Латвию все стремятся с таким рвением, «будто там медом намазано».