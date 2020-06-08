Пригожин объяснил подписчикам, что нельзя купить за деньги

Новый пост Иосифа Пригожина в Instagram возмутил пользователей. Они раскритиковали продюсера за юмор и предложили «не позориться». На все выпады Пригожин ответил с должной иронией.

В размещенном в социальной сети видео российский продюсер заявил, что отправляется «бомбить». Сидя в авто, он заметил, что мог бы «вывезти кому-нибудь мебель» при необходимости.

Многим пользователям не понравился ролик и поведение Пригожина, о чем они сразу же написали в комментариях.

«Жаль, что за деньги нельзя купить ум себе», — заявили в Сети. На это продюсер заметил, что купить можно все, «кроме мозга и чувства юмора».

Кто-то предположил, что машину Иосиф Пригожин получил в подарок от Сергея Шнурова, с которым недавно конфликтовал.

«Зимой снега Ваш Шнуров не подарит», — парировал продюсер.

Другие решили, что публикация Пригожина негативно сказывается на его имидже, и попросили больше так не делать.

«Бедный. Денег нет. Не позорился бы такие видео выкладывать», — заявила подписчица. На ее выпад продюсер заметил, что не жаловался на отсутствие денежных средств.

Когда Пригожина спросили, нужны ли ему деньги, он тут же ответил: «Очень нужны, они всегда нужны и всем».