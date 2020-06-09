Пригожин о ДТП с Ефремовым: «Это такая грустная история»

По словам Пригожина, он «вырос не только на его, скажем, творческих работах, но и на творческих работах выдающегося отца, который был для всех примером», «и вот такая династия выдающихся талантливых людей, но закон для всех один».

«Уроком будет для всех, что нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии», — заключил продюсер.

Известно, что после смертельной аварии Ефремов прошел экспертизу, которая нашла в его крови алкоголя 1,05 миллиграмма в литре. Это относится к тяжелой степени опьянения и приравнивается к 2,1 промилле. Нарколог Олег Стеценко рассказал, что «это говорит о том, что человек был вдрызг пьян».

Илья Варламов, автор популярного блога, прокомментировал аварию, которую устроил Ефремов. Блогер заявил, что актер — потенциальный убийца. «Всем, кто сейчас жалеет Ефремова и причитает, ах, какой он замечательный актер, хочу напомнить, что Ефремов — в первую очередь потенциальный убийца. Остальное не имеет значения», — написал Варламов в своем Twitter.