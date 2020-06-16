    16 июня 2020, 14:46

    Пригожин назвал Киркорова профессионалом

    Дарья Морозова

    Продюсер Иосиф Пригожин считает, что исполнитель Филипп Киркоров «целиком и полностью посвятил себя своей профессии». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, Киркоров «артист, он человек профессии, это его призвание, это его жизнь, он без этого жить не может».

    «Это говорит о его профессионализме. Мы сейчас не говорим о черте характера, мы говорим о его профессионализме», — уточнил Пригожин.

    Также продюсер добавил, что «он экспериментирует, он не боится, он снимается в разных клипах», «ему главное — быть на виду».

    «Он, с одной стороны, большой артист, с другой стороны, маленький ребенок, который не может жить без внимания», — считает Пригожин.

    Ранее Пригожин резко отозвался о сложившейся на российской музыкальной сцене ситуации. Он заявил, что она в упадке, на сцену выходят «шалопаи», которых не отличить друг от друга, а 90% современной музыки в России — это шлак. Продюсер подчеркнул, что в последнее время развелось такое количество артистов, что можно запутаться. По мнению Пригожина, Россия — это страна, которая любит шансон и частушки.