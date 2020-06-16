Пригожин назвал Киркорова профессионалом

По его словам, Киркоров «артист, он человек профессии, это его призвание, это его жизнь, он без этого жить не может».

«Это говорит о его профессионализме. Мы сейчас не говорим о черте характера, мы говорим о его профессионализме», — уточнил Пригожин.

Также продюсер добавил, что «он экспериментирует, он не боится, он снимается в разных клипах», «ему главное — быть на виду».

«Он, с одной стороны, большой артист, с другой стороны, маленький ребенок, который не может жить без внимания», — считает Пригожин.

Ранее Пригожин резко отозвался о сложившейся на российской музыкальной сцене ситуации. Он заявил, что она в упадке, на сцену выходят «шалопаи», которых не отличить друг от друга, а 90% современной музыки в России — это шлак. Продюсер подчеркнул, что в последнее время развелось такое количество артистов, что можно запутаться. По мнению Пригожина, Россия — это страна, которая любит шансон и частушки.