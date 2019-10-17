  • Пригожин назвал глупостью конфликт Кормухиной и Гагариной из-за песни Цоя

    17 октября 2019, 13:17

    Алена Макаренко

    Эстрадная исполнительница Ольга Кормухина обвинила певицу Полину Гагарину в исполнении композиции Виктора Цоя «Кукушка» в ее аранжировке. Своим мнением об этой ситуации поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Пригожин назвал глупостью конфликт Кормухиной и Гагариной из-за песни Цоя

    Пока Тверской суд Москвы проводит предварительные слушания по делу о защите авторских прав, Пригожин назвал всю ситуацию глупостью несусветной. Он напомнил, что не Кормухина написала песню группы «Кино».

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    «Полина Гагарина — одна из потрясающих певиц в стране, и я отдаю ей предпочтение как новому поколению, которое профессионально поет. И новое поколение узнало об этой песне благодаря Полине Гагариной», — заявил продюсер.

    Он также рассказал, что обожает творчество Цоя. Для него советский рок-музыкант как родной человек.

    По мнению продюсера, Гагарина не совершила преступление. Звезда просто спела песню, которая прозвучала в фильме. Пригожин хорошо относится к Кормухиной, но ее творческая ревность вызвала у него раздражение.

    «Сутяжничество это у меня как у продюсера вызывает раздражение, поскольку оно не способствует хорошему тону. Я удивлен подобными выпадами и это меня выбешивает», — отметил Пригожин.

    Свою версию «Кукушки» Кормухина записала для альбома «Падаю в небо» в 2012 году. Через три года на экраны вышел фильм «Битва за Севастополь», где свой кавер представила Гагарина. После эстрадная исполнительница подала иск, чтобы доказать нарушение авторского права.