Пригожин назвал глупостью конфликт Кормухиной и Гагариной из-за песни Цоя

Пока Тверской суд Москвы проводит предварительные слушания по делу о защите авторских прав, Пригожин назвал всю ситуацию глупостью несусветной. Он напомнил, что не Кормухина написала песню группы «Кино».

Отец Цоя отреагировал на скандал между Кормухиной и Гагариной из-за песни «Кукушка» Подробнее

«Полина Гагарина — одна из потрясающих певиц в стране, и я отдаю ей предпочтение как новому поколению, которое профессионально поет. И новое поколение узнало об этой песне благодаря Полине Гагариной», — заявил продюсер.

Он также рассказал, что обожает творчество Цоя. Для него советский рок-музыкант как родной человек.

По мнению продюсера, Гагарина не совершила преступление. Звезда просто спела песню, которая прозвучала в фильме. Пригожин хорошо относится к Кормухиной, но ее творческая ревность вызвала у него раздражение.

«Сутяжничество это у меня как у продюсера вызывает раздражение, поскольку оно не способствует хорошему тону. Я удивлен подобными выпадами и это меня выбешивает», — отметил Пригожин.

Свою версию «Кукушки» Кормухина записала для альбома «Падаю в небо» в 2012 году. Через три года на экраны вышел фильм «Битва за Севастополь», где свой кавер представила Гагарина. После эстрадная исполнительница подала иск, чтобы доказать нарушение авторского права.