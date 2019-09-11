Пригожин назвал Билана хорошим артистом и поддержал его после фиаско в Самаре

Армия звезд пошла в бой за Билана после пьяного концерта. Ее генерал — Филипп Киркоров Подробнее

Пригожин напомнил, что на практике во время тех или иных мероприятий артистов всегда пытаются угостить алкоголем, и человек просто может не рассчитать сил.

«Билан хороший артист, но все случилось не по его вине. Он не стал отпираться, а извинился», — обратил внимание Пригожин.

По его мнению, для того, чтобы такое совершить, нужно обладать характером и силой духа. Что касается инициативы Билана вновь спеть для самарцев, то Пригожин признался, что предложение певца ему понравилось.