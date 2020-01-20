    20 января 2020, 20:02

    Пригожин напомнил Урганту о разнице между интернетом и телевидением

    Ирина Нагайникова

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил рождественский выпуск «Вечернего Урганта», где показали карикатуру на изображение Иисуса Христа. Об этом сообщил «Царьград».

    Пригожин напомнил, что целевая аудитория интернета и телевидения разная, и вседозволенность Сети неуместна на телеэкране.

    «Я просто приведу вам массу примеров, когда взрослые люди, которые, в общем-то, обожали телевидение, они вынуждены от него уходить, потому что предлагается хайп. В итоге, вы не приобретаете тех, кто любит хайп, и теряете тех, кто не любит этот хайп», — объяснил продюсер.

    Он также отметил, что всегда возможна золотая середина.

    «Любое дело — оно должно с достоинством быть. Шутки должны быть с достоинством», — подчеркнул Пригожин.

    Ранее «360» писал о петиции за лишение телеведущего Ивана Урганта российского гражданства и требованиях активистов завести на него уголовное дело. Причиной послужила шутка о религии в рождественском эфире его программы.