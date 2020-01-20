Пригожин напомнил Урганту о разнице между интернетом и телевидением

Пригожин напомнил, что целевая аудитория интернета и телевидения разная, и вседозволенность Сети неуместна на телеэкране.

«Я просто приведу вам массу примеров, когда взрослые люди, которые, в общем-то, обожали телевидение, они вынуждены от него уходить, потому что предлагается хайп. В итоге, вы не приобретаете тех, кто любит хайп, и теряете тех, кто не любит этот хайп», — объяснил продюсер.

Он также отметил, что всегда возможна золотая середина.

«Любое дело — оно должно с достоинством быть. Шутки должны быть с достоинством», — подчеркнул Пригожин.

Ранее «360» писал о петиции за лишение телеведущего Ивана Урганта российского гражданства и требованиях активистов завести на него уголовное дело. Причиной послужила шутка о религии в рождественском эфире его программы.