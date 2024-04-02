Знаменитости 02 апреля 2024, 17:49 Пригожин напомнил о замещении российских артистов украинскими Пригожин вспомнил, как артистов с Украины ставили в эфир в ущерб российским Pavel Kashaev/Global Look Press

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился наблюдениями о переменах в шоу-бизнесе. В беседе с РИА «Новости» он рассказал, как раньше украинскими артистами замещали российских звезд.

«До недавнего времени было много артистов с Украины, которых ставили в эфир в ущерб нашим. Давали больше возможностей тем, кто сегодня нас предал и уехал из России», — вспомнил он.

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Пригожин также посетовал на появившуюся сейчас загадочную молодежь, которая не относится к профессии артистов, но становится популярнее день ото дня. Речь идет о блогерах.

«Мы не против — это диктует время. Но конкурировать с матом невозможно. Если ты не ругаешься, то ты не „модный“», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Валерия планировала завершить музыкальную карьеру, объяснив свое решение тем, что ей не по пути с этими людьми. Однако благодаря нынешним обстоятельствам с разных представителей индустрии слетели маски.

«Место расчистилось, и у настоящих артистов появилось больше возможностей творить. Конкуренция есть, но она теперь на нормальном профессиональном уровне», — пояснил медиаменеджер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему они с певицей Валерией остались в России. По его словам, за границей они никому не нужны.